COVID-19 в Беларуси: рекламщики просят помощи у Совмина и Администрации президента

Ассоциация рекламных организаций (АРО) и Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) направили в Администрацию президента и правительство совместное письмо с предложением оказать временную поддержку рекламной индустрии.

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«В связи с закрытием границ сопредельными государствами и введением карантинных мер резко сократился объем заказов на размещение и производство рекламной продукции, как от белорусских предприятий, так и из-за ее пределов», — говорится в сообщении на сайте АКМА.

В этих условиях «без принятия срочных мер по поддержке отрасли, можно разрушить всю систему распространения и производства рекламы в стране», считает ассоциация.

«Пострадают не только компании производящие и распространяющие рекламную продукцию, но и белорусские предприятия-рекламодатели (в первую очередь, производители товаров и услуг, предприятия торговли), для которых важно, чтобы предприятия рекламной отрасли сохранились и смогли выполнять свои задачи по импортозамещению, обеспечению сбыта и продвижения их продукции и услуг», — полагает АКМА.

В связи с возникшей ситуацией представители рекламной индустрии предложили правительству ввести до конца 2020 года мораторий на проведение контролирующими органами проверок хозяйственной деятельности, установить налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и НДС, налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, земельного налога и других налоговых платежей.

Кроме этого, представители рекламного бизнеса просят ввести мораторий для организаций на отчисления в фонд социальной защиты населения, снизить базовую арендную величину на 60%, зафиксировав ее размер в национальной валюте, и рекомендовать для арендодателей применить понижающие коэффициенты по коммунальным платежам.

Также, считают авторы письма, нужно отменить налог на недвижимость, ввести дополнительные понижающие коэффициенты на плату за использование городского пространства в рекламных целях. Наряду с этим представители рекламного бизнеса просят объявить мораторий на уплату процентов по кредитным платежам по ранее выданным кредитам и отсрочку по платежам, а также возможность получения новых кредитов на льготных условиях.

По мнению исполнительного директора АКМА, экс-министра предпринимательства и инвестиций Александра Сазонова, данные меры господдержки целесообразно было бы распространить не только на предприятия рекламной индустрии, но и на все субъекты малого предпринимательства страны, как на наиболее чувствительные к кризисным проявлениям и имеющие наименьший запас устойчивости к ним.

«Поскольку основной задачей малого бизнеса является обеспечение самозанятости населения, предложенные меры необходимо вводить немедленно, поскольку уже сейчас в малом бизнесе наблюдается существенное снижение доходности и товарооборота, что неминуемо повлечет за собой сокращение рабочих мест, если не полное сворачивание бизнеса многими предприятиями», — полагает Сазонов.

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