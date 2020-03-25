Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал Александра Лукашенко оказаться от безответственной политики.

Обращение одного из старейших политиков РФ связано с коронавирусом COVID-19.

Жириновский отметил, что Беларусь является единственной европейской страной, где не введен жесткий карантин: «Даже футбольные матчи там идут с полными стадионами».

По словам политика, Лукашенко не обращает внимание на риски пандемии: «Что он будет делать, когда миллионы белорусов заболеют, и зараза хлынет, в том числе, в Россию?»

Жириновский назвал такой подход официального белорусского лидера «безответственной политикой для политического лидера европейской страны».

«Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!» — призвал лидер ЛДПР в своем телеграм-канале.

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. При этом 22 человека уже выписаны или готовятся к выписке, еще 59 — под медицинским контролем и на лечении. Большая часть инфицированных находится в медучреждениях Минска и Витебска. Старейшему пациенту с коронавирусом 78 лет, самому младшему — три года. Всего в карантине находятся 1100 человек — это контакты инфицированных первого уровня, еще 8800 контактов второго уровня находятся под наблюдением медиков.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

Белорусский руководитель неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

По его мнению, «цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел»: «Там уже и политики начинают советы давать, используют в своих интересах эти все процессы в зависимости от того, что в конкретной стране происходит. Поэтому я вот этого боюсь: чтобы мы не навредили этим коронавирусом».

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