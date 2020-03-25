Количество зараженных COVID-19 продолжает расти

По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом, коорый вызывает заболевание COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. «Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов», — отметили в ведомстве.

На данный момент проходят лечение или находятся под медконтролем 57 пациентов.

Медики также отметили, что еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов. По данным Минздрава, в стране проведено около 23 тысяч тестов на коронавирус.

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