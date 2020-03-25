Количество зараженных COVID-19 продолжает расти
По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом, коорый вызывает заболевание COVID-19.
Как сообщили в Минздраве, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. «Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов», — отметили в ведомстве.
На данный момент проходят лечение или находятся под медконтролем 57 пациентов.
Медики также отметили, что еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов. По данным Минздрава, в стране проведено около 23 тысяч тестов на коронавирус.
Только самые важные новости в наших каналах в
Главное о коронавирусе: