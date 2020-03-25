Беларусь и Польша проводят совместную тренировку по обеспечению безопасности воздушного пространства

25 марта проходит совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси и Воздушных сил Польши по обмену информацией о воздушной обстановке и полетах воздушных судов.

Тренировка проводится в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года (пройдет в Минске и Риге) и Европейских игр 2023 года (пройдут в Кракове).