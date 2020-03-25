Беларусь и Польша проводят совместную тренировку по обеспечению безопасности воздушного пространства

/ Беларусь-ЕС
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25 марта проходит совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси и Воздушных сил Польши по обмену информацией о воздушной обстановке и полетах воздушных судов.

Тренировка проводится в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года (пройдет в Минске и Риге) и Европейских игр 2023 года (пройдут в Кракове).

Как отмечает пресс-служба Министерства обороны Беларуси, совместная тренировка была спланирована еще в ноябре 2019 года и входит в План международного военного сотрудничества на 2020 год.
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Тэги: Беларусь-Польша ПВО воздушное пространство

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