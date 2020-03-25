Житель Сморгони, разбирая постройку, нашел уникальный испанский пистолет

/ Общество
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Правоохранительные органы Гродненской области проводят проверку по факту нахождения 30-летним жителем Сморгони уникального испанского пистолета.

Как сообщили в УВД Гродненской области, находка была обнаружена мужчиной во время демонтажа хозяйской постройки, которая находилась на приобретенном недавно участке.

Найдя пистолет и две обоймы патронов, он позвонил в милицию.

Как выяснили судэксперты, «кладом» оказался уникальный испанский пистолет «Vencedor». Данное оружие применялось французскими солдатами во время Первой мировой войны.

Пистолет, по данным экспертов, был изготовлен в Испании более ста лет назад, но для стрельбы он пригоден.
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Тэги: пистолет Город: Сморгонь

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