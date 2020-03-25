КХЛ досрочно завершила сезон

Континентальная хоккейная лига приняла решение в связи с пандемией COVID-19 отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Как сообщает сайт лиги, на такой шаг директорат КХЛ пошел после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, «в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков».

21 марта стало известно, что знаковое событие для мирового хоккея — первенство планеты — в этом году проводиться не будет. Такое решение принял Совет Международной федерации хоккея. 24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ достиг соглашения с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом об отсрочке летних Олимпийских игр в Токио примерно на один год.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы.

По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.

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