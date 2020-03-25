Биржа: на торгах в среду доллар упал на две копейки

Американская и европейская валюты продолжили падение на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 25 марта.

Так, доллар потерял 0,0211 пункта (-0,81%) и завершил сессию на отметке 2,5789 белорусского рубля, а евро 0,027 пункта (-0,96%) — 2,7904 белорусского рубля.

Российская валюта укрепила свои позиции на 0,0246 пункта (+0,75%) — 3,3242 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Позитивная динамика на валютном рынке Беларуси происходит на фоне укрепления российского рубля из-за наметившегося восстановления мировых цен на нефть. Утром в среду курс доллара на торгах на московской бирже опустился до 77 российских рублей за доллар, хотя днем ранее составлял 78,6 рубля, а в понедельник американская валюта стоила более 81 российского рубля.

Цены на нефть марки Brent в среду держатся в районе отметки 27 долларов за баррель в надежде трейдеров на то, что США вскоре одобрят масштабный пакет мер поддержки экономики для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Нацбанк Беларуси на прошлой неделе констатировал, что спрос на инвалюту на внутреннем валютном рынке значительно вырос. «Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщал главный банк страны.

При этом Нацбанк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.