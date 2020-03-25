Три человека в Бобруйске отравились метадоном

Тела трех человек были обнаружены в Бобруйске 17 марта. По предварительным данным все смерти связаны с метадоном.

Сначала, как сообщает следствия, были обнаружены тела 44- и 40-летних мужчины и женщины (пара состояла в на учете в наркодиспансере как, страдающая наркотической зависимостью).

В этот же день стало известно о гибели 28-летнего бобруйчанина.

Все случаи смерти правоохранители связывают с отравлением метадоном, который является особо опасным наркотиком.

По фактам гибели открыты уголовные производства.