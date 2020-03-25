Умерла звезда советского кино Инна Макарова
В ночь на 25 марта в одной из больниц российской столицы умерла народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова.
В последние годы звезда советского кино тяжело болела, пишет
Известность к Инне Макаровой пришла после роли Любови Орловой в фильме «Молодая гвардия».
Также она запомнилась работами в картинах «Сельский врач», «Девчата», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Безответная любовь» и многим другим.