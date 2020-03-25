Умерла звезда советского кино Инна Макарова

В ночь на 25 марта в одной из больниц российской столицы умерла народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова.

В последние годы звезда советского кино тяжело болела, пишет eg.ru . 28 июля ей должно было исполниться 94 года.

Известность к Инне Макаровой пришла после роли Любови Орловой в фильме «Молодая гвардия».

Также она запомнилась работами в картинах «Сельский врач», «Девчата», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Безответная любовь» и многим другим.