Глава Минздрава дал рекомендации по поводу коронавируса

По мнению министра здравоохранения Владимира Караника, белорусам необходимо проявить больше социальной ответственности.

Как пишет «МН» , он заявил, что граждане страны должны более ответственно подходить к вопросам профилактики распространения COVID-19.

Министр напомнил, что важно соблюдать личную гигиену и по возможности придерживаться безопасной дистанции в 1,5 м от окружающих.

Караник считает, что нельзя забывать и о пожилых людях, обеспечив родственников продуктами и товарами первой необходимости.

По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.

Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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