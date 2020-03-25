Всемирный банк поможет Беларуси в борьбе с коронавирусом

В представительстве банка сообщилии БелаПАН , что рассматривают вопрос о выделении финансирования для приобретения предметов медицинского назначения.

«Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением коронавируса. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также закупкой предметов медицинского назначения», — отметили в представительстве.

Там уточнили, что сейчас работа ведется над определением перечня предметов медицинского назначения, на закупки которых Всемирный банк может предоставить стране финансирование.