Всемирный банк поможет Беларуси в борьбе с коронавирусом

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В представительстве банка сообщилии БелаПАН, что рассматривают вопрос о выделении финансирования для приобретения предметов медицинского назначения.


Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

«Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы, связанные с распространением коронавируса. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также закупкой предметов медицинского назначения», — отметили в представительстве.

Там уточнили, что сейчас работа ведется над определением перечня предметов медицинского назначения, на закупки которых Всемирный банк может предоставить стране финансирование.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Всемирный банк коронавирус COVID-19

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