Россияне не выпустили из аэропорта Внуково семь белорусских туристов

Из-за несогласованности действий российских ведомств семь граждан Беларуси не смогли вылететь из Москвы в Минск, сообщил БелаПАН пресс-секретарь белорусского посольства в России Олег Мазуро.

Белорусы прилетели из Доминиканской Республики в аэропорт Внуково и вечером 24 марта должны были вылететь в Минск рейсом авиакомпании «Белавиа», который осуществлялся из аэропорта Домодедово. Однако их не выпустили из Внуково в связи с тем, что, по неофициальной информации, представитель Роспотребнадзора не подписал нужный документ.

«Находимся в ежедневном контакте с российской стороной, конструктивно работаем, в том числе с посольством России в Минске. Есть определенные нестыковки, но рассчитываем, что в ближайшее время окончательно согласуем алгоритм наземного транзита», — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он также отметил, что сегодня из Гоа (Индия) в московский аэропорт Шереметьево прибудет самолет авиакомпании «Россия», на борту которого находятся более 60 белорусских граждан. Сегодня же из Дели около 10 белорусов вылетели рейсом «Аэрофлота».