В Минске задержали главреда «Ежедневника» Сергея Сацука
Задержан главный редактор делового интернет-издания «Ежедневник» Сергей Сацук.
«Мне позвонила его жена буквально через пять минут после его задержания, — сообщил БелаПАН его брат Александр Сацук. — Cказала, что они поехали в строительный магазин в Стиклево (деревня Большое Стиклево Минского района, недалеко от столичной улицы Ангарской. — БелаПАН). На стоянке они там остановились, вышли из машины. Подошли двое в штатском, предъявили удостоверения Комитета госконтроля и затолкали его в машину. Ничего не сказали — за что, на какой срок, почему».
Дочь Сергея Сацука сообщила БелаПАН, что он находится в Департаменте финансовых расследований КГК на улице Кальварийской в Минске.
В центральном аппарате ДФР КГК родственникам отказались сообщить по телефону какую-либо информацию, связанную с задержанием Сацука.
Дочь также сообщила, что, по ее информации, у отца нет договора с адвокатом.
Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, самое громкое — о поставках в Беларусь незарегистрированной
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