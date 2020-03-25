Минобразования не планирует переносить ЦТ

Сроки проведения централизованного тестирования переносить не планируется, сообщил начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович, отвечая 25 марта на вопросы студентов в ходе трансляции на ютьюб-канале Национального пресс-центра.

По его словам, пока принято решение о переносе предшествующего ЦТ третьего этапа репетиционного тестирования на май. Регистрация на централизованное тестирование проводится в мае, сами испытания — в июне, приемная кампания в вузах в основном приходится на июль, в ссузах и профтехучреждениях — начинается в июне и завершается в августе.

«Здесь мы все решения будем принимать последовательно, однако на сегодня решения о переносе централизованного тестирования и приемной кампании не принималось», — заявил Касперович.

Ранее Минобразования сообщало, что регистрация на ЦТ пройдет со 2 мая по 1 июня. Зарегистрироваться для прохождения испытаний в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля. Само тестирование пройдет с 13 июня по 4 июля. Резервные дни для проведения испытаний: 8, 10 и 12 июля.

В то же время пока на неопределенный срок перенесены финалы республиканских олимпиад для школьников, которые обычно проводятся весной, сообщил представитель министерства.

На вопрос, как будет решаться вопрос о платных отработках пропущенных студентами из-за самоизоляции занятий, представитель Минобразования ответил: «Этот вопрос мы обсудим. Если уходить инициативно на двухнедельный карантин по болезни, то платной отработки не будет. Если какие-то иные причины, конечно, с руководством учреждения образования мы эти вопросы рассмотрим».