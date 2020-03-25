Прямая трансляция празднования Дня Воли не состоялась

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Об этом сообщил БелаПАН представитель организаторов Антон Мотолько.

Планировалось, что 25 марта в 18:00 начнется онлайн-трансляция шоу из минского клуба Re:Public с участием известных музыкантов и деятелей культуры, однако, по словам организаторов, в момент включения трансляции интернет отключался.


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«Как только мы запускали трансляцию, проводной интернет с исходящей пропускной способностью канала 60-70 мегабит исчезал. Вначале это произошло в 18:00, хотя до этого на тестовых прогонах все было нормально. Когда в шесть часов вечера в офисном здании интернет с началом трансляции резко становится хуже, причем несколько раз, это уже не совпадение. Поэтому, "товарищ майор", нам приятно, что вы "боитесь" такого милого праздничного стрима, но все равно это видео все увидят, просто позже», — сказал Мотолько.

Запись выступлений, по его словам, будет опубликована на ютьюб-канале «Годна» («Достойно»).

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 отметить 102-ю годовщину провозглашения БНР было решено в формате праздника «Достойный День Воли» в онлайн-режиме.

Сюжет: #БНР102
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Тэги: День Воли День Воли-2020 Персона: Антон Мотолько

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