Оппозиция запустила сайт по выбору единого кандидата

Сайт для интернет-голосования на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции начал работу в тестовом режиме, сообщил БелаПАН председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Для участия в интернет-голосовании не требуются паспортные данные, верификация будет осуществляться по номеру телефона.

«Это уже окончательная версия дизайна сайта и механизма голосования. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, будут небольшие корректировки, уберем возможность несколько раз получать СМС с кодом подтверждения. Но в любом случае с одного IP-адреса и номера не получится проголосовать. Голоса, которые уже поступили, не будут аннулированы», — сказал Кучук.

На основном этапе проголосовать можно будет только один раз и за одного кандидата. Кроме того, есть дополнительный этап, в ходе которого можно будет проголосовать за двух политиков и против одного. Эти голоса не будут учитываться в основном голосовании.

Процедура выборов единого кандидата предполагает рейтинговую систему. Претенденты получат баллы от организаций — инициаторов процедуры, во время интернет-голосования и голосования в регионах, а также на Конгрессе демократических сил.

О процедуре праймериз договаривались Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движение «За Свободу».

О выходе из праймериз заявили сопредседатель БХД Павел Северинец и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич. В процедуре праймериз остаются трое претендентов: и.о. председателя ОГП Николай Козлов, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова.