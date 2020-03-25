Объем ставок на чемпионат Беларуси вырос за год почти в 14 раз

Совокупный объем ставок на Высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу вырос в 13,7 раза.

«По итогам первого тура чемпионата Беларуси по футболу по сравнению с первым туром прошлогоднего чемпионата мы фиксируем рост оборота ставок в 13,7 раза, увеличение количества уникальных клиентов со ставкой — в 2,5 раза, увеличение размера средней ставки — на 26 %», — рассказал «РБ-Бизнесу» замдиректора «Лиги Ставок» по трейдингу Максим Афанасьев.

Он добавил, что по итогу минувших выходных доля ставок на высшую лигу Беларуси составила 6,3% от всего объема ставок БК. «Для сравнения в 2019 году эти показатели были 0,27% и 0,46% соответственно», — добавил Афанасьев.