Сумма чистого убытка промышленных предприятий в январе выросла почти вдвое

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в Беларуси в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го увеличилась с 445 до 457 (на 2,7%), их удельный вес — с 28,5 до 29,3%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 1,9 раза до 383,3 млн рублей, на одну убыточную организацию — также в 1,9 раза до 838,7 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 марта 2019 года составила 52,4 млн рублей, на 89,7% меньше. Прибыль до налогообложения составила 118,5 млн (на 81,3% меньше).

Прибыль от реализации уменьшилась на 30,8% до 589,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 6,8 и 8,4% соответственно (за январь 2019 года — 8,7 и 11%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 8 млрд 695 млн рублей, или на 11,3% меньше, чем в январе 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг снизилась на 10% до 6 млрд 981,4 млн рублей.