Россия прекращает полеты за рубеж

Авиакомпании должны с 27 марта прекратить полеты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов для вывоза российских граждан и отдельных случаев по решениям правительства.

Такое решение принял президиум координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

Кроме того, все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилету будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.