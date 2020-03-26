Россия прекращает полеты за рубеж

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Авиакомпании должны с 27 марта прекратить полеты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов для вывоза российских граждан и отдельных случаев по решениям правительства.


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Такое решение принял президиум координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

Кроме того, все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилету будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Россия авиасообщение Город: Москва

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