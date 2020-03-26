Белорусским банкам разрешили принять ряд мер для компенсации убытков

Правление Нацбанка приняло решение о применении дополнительных мер, которые позволят банкам сохранить финансовую поддержку экономики при влиянии внешних негативных факторов.

В частности, на период по 31 декабря 2020 года включительно банкам предоставляется право формировать в белорусских рублях специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и обязательствам в иностранной валюте. При этом можно использовать официальный курс рубля, установленный Нацбанком на 1 марта. Кроме того, разрешается применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 %, уточнили в пресс-службе Нацбанка.

С 2018 года в банковской системе Беларуси используются нормативы безопасного функционирования банков Базель III. В соответствии с ними повышены требования к капиталу и ликвидности белорусских банков, усилен надзор над управлением рисками и планированием капитала.