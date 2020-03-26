Итальянские журналисты обвинили Россию в бесполезности ее гуманитарной помощи
Около 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с коронавирусом, оказались «абсолютно бесполезной или малополезной», пишет газета La Stampa.
Издание
По информации газеты, оказав Италии поддержку, Москва преследует свои политические и дипломатические интересы. Все российские специалисты — военные с высокими армейскими званиями, а не медики.
«Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО», — подчеркивает издание.