Итальянские журналисты обвинили Россию в бесполезности ее гуманитарной помощи

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Около 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с коронавирусом, оказались «абсолютно бесполезной или малополезной», пишет газета La Stampa.

Издание отмечает, что российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, тогда как, например, Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты ИВЛ.

По информации газеты, оказав Италии поддержку, Москва преследует свои политические и дипломатические интересы. Все российские специалисты — военные с высокими армейскими званиями, а не медики.

«Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО», — подчеркивает издание.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: разведка Минобороны России Россия-Италия гуманитарная помощь коронавирус COVID-19

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