Мужчина получил тяжелые ожоги почти всего тела во время пала сухой травы в Бобруйске

При тушении пожара на участке сгоревшей сухой растительности на поле в Бобруйске на улице Березинской нашли мужчину.

Личность его, сообщает МЧС, еще устанавливается.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи с термическим ожогом III—IIIб степени 90% тела в крайне тяжелом состоянии.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.