Мужчина получил тяжелые ожоги почти всего тела во время пала сухой травы в Бобруйске

/ Происшествия
Просмотров: 77

При тушении пожара на участке сгоревшей сухой растительности на поле в Бобруйске на улице Березинской нашли мужчину.

Личность его, сообщает МЧС, еще устанавливается.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи с термическим ожогом III—IIIб степени 90% тела в крайне тяжелом состоянии.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ожоги Город: Бобруйск