Мужчина получил тяжелые ожоги почти всего тела во время пала сухой травы в Бобруйске
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При тушении пожара на участке сгоревшей сухой растительности на поле в Бобруйске на улице Березинской нашли мужчину.
Личность его, сообщает МЧС, еще устанавливается.
Пострадавшего госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи с термическим ожогом III—IIIб степени 90% тела в крайне тяжелом состоянии.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.