Прокуратура обжаловала решение суда, из-за которого освободили батюшку-сутенера

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Прокуратура Ленинградской области обжаловала решение местного областного суда, благодаря которому в России освободили осужденного в Витебске священника Николая Киреева — он пытался вывезти двух девушек для занятия проституцией.

Фото: vitebsk.cc

Согласно данным картотеки Третьего кассационного суда общей юрисдикции дело Киреева поступило к ним 2 марта, передает vitebsk.cc.


Адвокат рассказал, как батюшка-сутенер оказался на свободе

Иерей храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николай Киреев был приговорен судом Железнодорожного района к 5 с половиной годам лишения свободы за попытку вывезти из Витебска в Петербург двух девушек для занятия проституцией.

Через некоторое время, после того как Николая Киреева по его ходатайству переправили досиживать срок в российскую колонию, священника-сутенера освободили.
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Тэги: батюшка с проститутками Персона: Николай Киреев

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