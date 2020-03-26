Прокуратура обжаловала решение суда, из-за которого освободили батюшку-сутенера

Прокуратура Ленинградской области обжаловала решение местного областного суда, благодаря которому в России освободили осужденного в Витебске священника Николая Киреева — он пытался вывезти двух девушек для занятия проституцией.

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Согласно данным картотеки Третьего кассационного суда общей юрисдикции дело Киреева поступило к ним 2 марта, передает vitebsk.cc .

Иерей храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николай Киреев был приговорен судом Железнодорожного района к 5 с половиной годам лишения свободы за попытку вывезти из Витебска в Петербург двух девушек для занятия проституцией.

Через некоторое время, после того как Николая Киреева по его ходатайству переправили досиживать срок в российскую колонию, священника-сутенера освободили.