Литва и Польша продлили запрет въезда иностранцев до 13 апреля

Пересечь границу могут водители грузового транспорта, а также некоторые другие категории лиц (имеющие вид на жительство и т.д.).

Польша закрыла границу 15 марта первоначально на 10 дней. По сообщению Пограничной стражи страны, на польско-белорусской границе по-прежнему работают только три перехода («Кузница», «Бобровники», «Тересполь»).

Литва перекрыла въезд для иностранцев 16 марта изначально на две недели. Впоследствии для белорусских граждан был создан транзитный гуманитарный коридор с целью содействия их возвращению на родину (действует до 26 марта). На границе с Беларусью Литва оставила открытыми также три перехода («Мядининкай — Каменный Лог», «Шальчининкай — Бенякони», «Райгардас — Привалка»).

Украина продлила действие запрета до 24 апреля. Граница была закрыта 17 марта (до 3 апреля), а с 24 марта украинцам запрещено выезжать за рубеж в качестве туристов. В страны, где есть инфицированные коронавирусом, не могут выехать и граждане Литвы.

В России запрет на въезд иностранцев действует с 18 марта по 30 апреля, при этом 27 марта полностью останавливается авиасообщение (за исключением эвакуации граждан РФ из других стран).

В Латвии запрет на въезд и выезд (вне рамок возвращения домой) был введен 17 марта и будет действовать как минимум до 14 апреля.

Беларусь свои границы не закрывала. Ситуацию вокруг коронавируса Александр Лукашенко назвал психозом.