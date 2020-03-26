В Беларуси снова подорожали доллар и евро

Последние два дня, 24 и 25 марта, наблюдалось их снижение по отношению к рублю.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 26 марта, курс американской валюты вырос на 1,11 копейки, или на 0,43%, и составил 2,5900 рубля.

Курс евро увеличился на 3,83 копейки (1,37%) и составил 2,8287 рубля.

Курс российского рубля снизился на 2,85 копейки (0,86%) до 3,2957 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Негативная динамика на валютном рынке Беларуси возобновилась на фоне падения российского рубля из-за снижения мировых цен на нефть. 26 марта доллар на валютных торгах в России стал стоить более 79 российских рублей, хотя еще днем ранее стоил менее 78 рублей.

Нацбанк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.