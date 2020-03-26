В редакции «Ежедневника» проходит обыск

В редакции онлайн-издания «Ежедневник» в настоящее время проводится обыск.

Как передает с места события журналист БелаПАН, обыск начался в около 14:00, его проводят сотрудники Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. С ними в редакции находится Александр Сацук — брат редактора «Ежедневника» Сергея Сацука, который был задержан 25 марта.

Журналиста задержали представители ДФР около 16:00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что против Сацука возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью.

Сегодня же «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил их обнародовать в случае своего задержания.

Журналист сейчас находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина.