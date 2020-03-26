В редакции «Ежедневника» проходит обыск

/ Общество
Просмотров: 149

В редакции онлайн-издания «Ежедневник» в настоящее время проводится обыск.

Как передает с места события журналист БелаПАН, обыск начался в около 14:00, его проводят сотрудники Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. С ними в редакции находится Александр Сацук — брат редактора «Ежедневника» Сергея Сацука, который был задержан 25 марта.


В отношении главреда EJ.by Сергея Сацука возбудили уголовное дело

Журналиста задержали представители ДФР около 16:00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что против Сацука возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью.

Сегодня же «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил их обнародовать в случае своего задержания.

Журналист сейчас находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Сацука Ежеднесник СМИ обыск ДФР взятка Персона: Александр Сацук Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Брат Сацука связал задержание журналиста с сюжетом на БТ о заказных статьях

Брат Сацука связал задержание журналиста с сюжетом на БТ о заказных статьях

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Бывший гендиректор «Милкавиты» получил пять лет колонии за взятку

Бывший гендиректор «Милкавиты» получил пять лет колонии за взятку

После обыска в квартире Олега Волчека «изъяли пыль и мусор»

После обыска в квартире Олега Волчека «изъяли пыль и мусор»