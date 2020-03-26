Чиновник рассказал, на какое время в Беларуси осталось запасов гречки

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на сегодняшней пресс-конференции рассказал, до какого времени в Беларуси хватит гречки и сырья для ее производства.

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По его словам, сегодня в стране «достаточно зерна, чтобы обеспечить мукомольную промышленность для производства муки».

«Также крупой ячменной, перловой, овсяной. Здесь у нас имеются излишки. Что касается гречки и проса, то сегодня на предприятиях КХП (комбинатах хлебопродуктов) имеются запасы самой крупы и сырья для производства гречки на пять месяцев. До нового урожая этого достаточно», — заверил Гракун.

По его словам, «если ажиотаж был, и где-то пропадало, то сегодня в магазинах гречка есть». «Заводы работают, в день они могут производить по 120 тонн, сырье для этого есть. Плюс ко всему объему на комбинатах у нас 1.300 тонн есть в государственном резерве. При необходимости мы будем использовать и эту крупу», — сказал замминистра.

Россия ограничила экспорт всех видов крупяной продукции 20 марта сроком на 10 дней. Однако уже 24 марта было объявлено, что запрет снят.

24 марта пресс-служба Минсельхозпрода выступила с заявлением, что «в Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции».

Как отметили в министерстве, «в целях обеспечения возросшего спроса внутреннего рынка республики социально-значимыми товарами организациями хлебопродуктов увеличен объем производства крупяной продукции за январь—февраль 2020 года на 15%, или на 1,2 тыс. тонн, до 9 тыс. тонн».