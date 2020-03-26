Депутаты внесут правки в закон об оперативно-розыскной деятельности

37 законопроектов внесены в повестку весенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси включено.

Согласно Конституции, сессия должна открыться второго апреля.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе нижней палаты парламента, в первый день работы планируется ратифицировать соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

В повестку весенней сессии также включены законопроекты о внесении изменений в закон о государственных символах Республики Беларусь, в закон о здравоохранении, в закон об оказании психологической помощи, в закон о лекарственных средствах.

Кроме того, депутаты рассмотрят поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон об оперативно-розыскной деятельности, а также о порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовой профилакторий и условиях нахождения в нем.

В ходе сессии повестка будет дополняться другими законопроектами, уточнили в пресс-службе Палаты представителей.