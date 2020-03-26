«Я знаю генерала, который «крышует» системную коррупцию Минздрава». Опубликовано письмо Сергея Сацука

«Еврорадио» опубликовало письмо главного редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука, которое он передал коллегам несколько месяцев назад на случай своего задержания.

Фото со страницы Сергея Сацука в соцсети

25 марта Сацук был задержан сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. По словам его жены, в отношении журналиста возбуждено уголовное дело за получение взятки.

В письме Сацук сообщает, что после публикации статьи «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови», где рассказывалось о закупке медицинских изделий в 9-13 раз дороже их реальной стоимости, к нему пришел «представитель бизнесмена из сферы здравоохранения».

«Он передал мне, что люди ему конкретно сказали, что терпение у них закончилось, что в Беларуси человеческая жизнь и человеческая свобода ничего не стоят, что им легче заказать человека, чем покупать билеты на острова, — пишет Сацук. — Тут нужно пояснить, что в ходе последнего расследования я пытался вызвать на откровенный разговор человека и взять у него генеральное интервью, чтобы соблюсти объективность. Для этого я немного провокационно написал ей в Linkedin, что могу перенести дату публикации и дать ей неделю на то, чтобы купить билеты на какой-нибудь остров и жить там безбедно до конца жизни. И вот, именно после этой статьи ко мне приходит «гонец» и передает слова потерявших терпение людей, что им проще заказать человека, чем покупать билеты».

По словам журналиста, собеседник также призывал его «подумать о своей семье».

«Я знаю, что семье без меня труба, — написал Сацук. — Жена — инвалид с пороком сердца, с удаленной щитовидкой, да еще с аневризмой. Врачи еще в 2011-м не давали гарантий, что она доживет до конца года. Я прекрасно понимаю, что случись что со мной — она не переживет. Здесь без вариантов. Поэтому я отложил в ящик практически подготовленный второй материал, где рассказывалось о том, кто является реальным владельцем посреднических английской и австрийской компаний, продающих нам медизделия по ценам в 10 раз выше реальной и в 4,5 раза выше, чем покупает Россия, у которой мы постоянно деньги клянчим».

По словам Сацука, какое-то время после этого «было тихо, но потом маховик белорусской системы завертелся». Журналист предполагает, что поводом для этого стало его выступление на телеканале «Белсат» по теме коррупции в Минздраве.

«Я 20 лет работаю с правоохранителями и хорошо знаю, что, если твои контакты вдруг все разом пропадают (не отвечают на звонки и на письма), это означает, что тебя взяли в оперативную разработку, — написал Сацук. — Ну взяли и взяли, мне скрывать нечего, пусть пасут, подумал я. Но вот в «СБ» («Беларусь сегодня». — БелаПАН.) вышла статья про «Ежедневник» и меня, где прямым текстом говорится, что я за деньги помогаю устранять конкурентов. Никаких доказательств, как и никаких опровержений материала наших расследований нет. Просто голословное обвинение в том, что я жирую на конкурентной борьбе бизнесменов. Я прекрасно знаю, что это подготовка информационного поля к моему задержанию».

В письме Сацук утверждает, что знает, «чьих это рук дело», но не называет фамилию. «Имя этого генерала, который «крышует» системную коррупцию Минздрава, известно всем, кто крутится в этом бизнесе, — написал журналист. — Именно он более десяти лет, сначала в Генпрокуратуре, а потом в Следственном комитете, давил всякие попытки влезть в этот бизнес со стороны правоохранительных органов. Теперь вот ему сделали заказ на журналистов».

«Кому-то очень хочется, чтобы суд над бывшим замминистра здравоохранения Игорем Лосицким стал верхушкой разборок с коррупцией в системе здравоохранения, — делает вывод Сацук. — Хотя есть люди более и влиятельные и неприкосновенные. Но их трогать нельзя и поэтому нужно пресечь любые попытки журналистов копать дальше».