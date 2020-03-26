Бывший генпрокурор Украины: Гонгадзе и Шеремета заказал один человек

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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета заказал один человек.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он несколько раз повторил, что убежден: оба убийства были заказаны одним человеком из Украины.

По его словам, если, как спросил интервьюер «нити и ведут в Россию», то только с точки зрения исполнителей: «Заказчик наш, украинец».

Шокин утверждает, что его нынешнее заявление не сенсация, так как свои показания он давал на допросе в МВД. А еще ранее в интервью журналистам он порекомендовал включить в группу по расследованию убийства Шеремета людей, работавших по «делу Гонгадзе»: «Ничего этого не было сделано».

Экс-генпрокурор не сомневается, что оба дела будут раскрыты, так как «лежат на поверхности».

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: убийство Шеремета убийство Гонгадзе Персона: Виктор Шокин Дмитрий Гордон Павел Шеремет Георгий Гонгадзе

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