Бывший генпрокурор Украины: Гонгадзе и Шеремета заказал один человек

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета заказал один человек.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он несколько раз повторил, что убежден: оба убийства были заказаны одним человеком из Украины.

По его словам, если, как спросил интервьюер «нити и ведут в Россию», то только с точки зрения исполнителей: «Заказчик наш, украинец».

Шокин утверждает, что его нынешнее заявление не сенсация, так как свои показания он давал на допросе в МВД. А еще ранее в интервью журналистам он порекомендовал включить в группу по расследованию убийства Шеремета людей, работавших по «делу Гонгадзе»: «Ничего этого не было сделано».

Экс-генпрокурор не сомневается, что оба дела будут раскрыты, так как «лежат на поверхности».