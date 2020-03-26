На проходной Минского завода шестерен «МАЗ» задавил человека

Нелепое смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня у проходной Минского завода шестерен.

По информации представителя ОГАИ Партизанского района Татьяны Сподобаевой, 59-летний водитель «МАЗа» повернул с улицы Долгобродской в направлении проходной предприятия.

На повороте он высадил 47-летнего мужчину и продолжил движение в том момент, когда пассажир пытался перейти на другую сторону перед грузовиком.

Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.