На проходной Минского завода шестерен «МАЗ» задавил человека

/ Происшествия
Просмотров: 357

Нелепое смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня у проходной Минского завода шестерен.


Два подростка на мотоцикле попали в аварию в Ивацевичском районе

По информации представителя ОГАИ Партизанского района Татьяны Сподобаевой, 59-летний водитель «МАЗа» повернул с улицы Долгобродской в направлении проходной предприятия.

На повороте он высадил 47-летнего мужчину и продолжил движение в том момент, когда пассажир пытался перейти на другую сторону перед грузовиком.

Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?