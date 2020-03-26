Ситуация в США с COVID-19 ухудшается не по дням, а по часам
Около 70 тыс. зараженных коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, зафиксировано уже в США.
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Отмечается, что инфицированные зарегистрированы во всех штатах, а число умерших превысило отметку в 1000 человек (справились с недугом 619 человек).
Пятерка штатов с наибольшей зафиксированной смертностью от COVID-19:
- Нью-Йорк — 368 человек;
- Вашингтон — 133;
- Калифорния — 67;
- Луизиана — 65
- Нью-Джерси – 62.
Верхняя палата американского парламента выделила 2 трлн долларов на поддержание экономики страны.
Напомним, сегодня лидеры G20 в онлайн-режиме обсуждают главную проблему 2020 года.
По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.
Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.
«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.
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