Ситуация в США с COVID-19 ухудшается не по дням, а по часам

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Около 70 тыс. зараженных коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, зафиксировано уже в США.

Фото pixabay.com

Как пишет Би-би-си, ситуация в этой стране «ухудшается ежечасно».

Отмечается, что инфицированные зарегистрированы во всех штатах, а число умерших превысило отметку в 1000 человек (справились с недугом 619 человек).

Пятерка штатов с наибольшей зафиксированной смертностью от COVID-19:

  • Нью-Йорк — 368 человек;
  • Вашингтон — 133;
  • Калифорния — 67;
  • Луизиана — 65
  • Нью-Джерси – 62.

Верхняя палата американского парламента выделила 2 трлн долларов на поддержание экономики страны.

Напомним, сегодня лидеры G20 в онлайн-режиме обсуждают главную проблему 2020 года.

По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.

Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 США

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