Макей попросил Россию не делать различий между россиянами и белорусами при возвращении их домой

По инициативе белорусской стороны 26 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«С учетом принятых 25 марта 2020 года российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой», — сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Лавров заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.

Министры договорились, что «в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов».

Загранучреждения России и Беларуси будут соответствующим образом ориентированы на «дальнейшую тесную координацию взаимных усилий по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств».

Во время обсуждения темы возвращения белорусских туристов на родину, которое состоялось на сегодняшнем совещании, Александр Лукашенко рассказал, кому надо помогать, а кому нет.

Ранее глава государства жестко высказался о решении россиян, которые не захотели брать в Таиланде на свой борт граждан Беларуси.

19 марта президент заявил, что российские власти слабо работают по возврату своих граждан из Польши. На совещании по эпидемиологической ситуации в Беларуси он поручил руководителю своей Администрации Игорю Сергеенко помочь застрявшим в Польше россиянам.

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