Макей попросил Россию не делать различий между россиянами и белорусами при возвращении их домой

«С учетом принятых 25 марта 2020 года российской стороной решений по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов, белорусской стороной высказана просьба не делать различий при проведении эвакуационных мероприятий между гражданами двух стран, оказавшимися в сложной ситуации с возвращением домой», — сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Лавров заверил, что российская сторона будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в данный момент в трудное положение.
Министры договорились, что «в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов».
Ранее глава государства жестко высказался о решении россиян, которые не захотели брать в Таиланде на свой борт граждан Беларуси.
19 марта президент заявил, что российские власти слабо работают по возврату своих граждан из Польши. Насовещании по эпидемиологической ситуации в Беларуси он поручил руководителю своей Администрации Игорю Сергеенко помочь застрявшим в Польше россиянам.