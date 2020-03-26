Прием работ VOKA Smartfilm завершен, начинается народное голосование

Приближается финал девятого Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm: 21 марта завершился прием конкурсных работ. Победителя будет определять профессиональное жюри. Параллельно с ним свой выбор сделает жюри народное. Пройти отбор в его состав можно с 6 апреля на сайте smartfilm.by .

На фестиваль, который проходит под слоганом «Сезон (не)обычных историй», было подано около 800 работ. Это фильмы из Беларуси и еще 75 стран — от США, Италии, Франции и Бразилии до Бангладеш и Малави. А лидером по количеству участников — 111 — является Индия.

По сложившейся традиции, конкурсные работы, которые успешно пройдут модерацию, будут добавлены в раздел «Галерея» сайта smartfilm.by . Здесь их можно будет посмотреть, а после регистрации — проголосовать за те, которые показались наиболее интересными.

Зрительское голосование пройдет с 25 марта по 5 апреля, после чего на сайте будет размещен шорт-лист из работ, выбранных зрителями.

C 6 по 15 апреля любой зарегистрированный пользователь официального сайта фестиваля VOKA Smartfilm cможет ответить на вопросы онлайн-кинотеста. Те, кто покажет как можно более высокий результат, пройдут в состав народного жюри и смогут проголосовать за лучшую, на их взгляд, работу из шорт-листа.

Руководить работой народного жюри будет режиссер и сценарист Влада Сенькова, которая вынесет финальное решение с учетом итогов голосования. Победитель в «народной» номинации получит в качестве награды смартфон Apple iPhone 11 128GB.

Официальное подведение итогов VOKA Smartfilm состоится 16 апреля.

Все работы, которые войдут в профессиональный и народный шорт-листы фестиваля, а также фильмы-победители будут доступны для просмотра в разделе Smartfilm видеосервиса VOKA.

Фестиваль проводится компанией A1 при поддержке Министерства культуры.