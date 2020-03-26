Белоруса могут назначить атаманом Кубанского казачьего войска

Уроженец Беларуси может стать атаманом Кубанского казачьего войска.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Краснодарского края, сегодня губернатор Вениамин Кондратьев назначил своим заместителем по вопросам качества вице-губернатора Сергея Пуликовского.

Пулиховскому 26 июля должно исполниться 45 лет. Он родился в Лепеле. Окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

В пресс-службе отметили, что он избран кандидатом в атаманы Кубанского казачьего войска.