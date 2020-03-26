Сотрудники ДФР изъяли документы в ходе обыска в офисе «Ежедневника»

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля произвели выемку документов из редакции онлайн-издания «Ежедневник», главный редактор которого Сергей Сацук был задержан 25 марта.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, обыск начался 26 марта примерно в 14:00 и продлился около полутора часов.

Брат Сергея Сацука Александр рассказал журналистам, что к нему обратились сотрудники ДФР и предложили добровольно открыть офис и выдать документы. «Я согласился, там ничего секретного не было», — сказал он.

Как отметил Александр Сацук, исходя из заданных вопросов, понятно, за что брата задержали, но разглашать он не может.

«Всё то же», — коротко пояснил он. «Произвели выемку документов, постановление было, какие именно — не имею права говорить подробности, предупрежден об ответственности», — добавил Сацук.

По его словам, Сергей сейчас находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина, а на расследование выделена целая следственная группа. Утром 26 марта был заключен договор с адвокатом, однако встречался ли он с задержанным, пока неизвестно.

Брат задержанного также сказал, что не знает, по какой теме и с кем Сацук вел журналистские расследования, в последнее время никаких сигналов и угроз не поступало. Вопросом функционирования редакции Александр Сацук также пока не занимался.

Сергея Сацука задержали представители ДФР 25 марта в Минске около 16:00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Сегодня же «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.