Кого в Беларуси могут коснуться налоговые каникулы

В настоящее время правительство Беларуси обсуждает установление налоговых каникул.

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Как сообщил журналистам в Минске 26 марта заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, «налоговые каникулы рассматриваются для наиболее уязвимых отраслей».

«Смотрим также на имущественные налоги, в том числе по отсрочке их уплаты. Бизнес просит в первую очередь это», — сказал чиновник.

К числу наиболее пострадавших отраслей замминистра отнес туризм, транспорт и общественное питание.

«Предложения по поддержке бизнеса поступают к нам ежедневно, и какие-то решения будут», — сообщил Чеботарь, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания президиума Совмина.

Он отметил, что в госорганы поступают различные варианты решения проблем со стороны бизнес-союзов по поддержке предпринимателей.

«Предложения по реагированию на негативные тенденции, наблюдаемые в мире, подготовлены и будут обсуждаться на сегодняшнем (вечернем) заседании президиума Совмина», — сказал Чеботарь.

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