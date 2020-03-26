В Узденском районе девятилетняя девочка получила тяжелые травмы

Девятилетняя девочка получила тяжелые травмы во время игры. ЧП произошло в Узденском районе.

Как сообщили в Следственном комитете, вечером 25 марта ребенок во время игры присел и прислонился спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу.

Упавшая крышка серьезно травмировала девочку, которую экстренно доставили в больницу.

По данным медиков, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Следствие по данному факту проводит проверку.