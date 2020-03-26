БАЖ: необходимо немедленно освободить Сергея Сацука и закрыть дело

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) призывает власти немедленно освободить задержанного накануне главного редактора делового интернет-издания «Ежедневник» Сергея Сацука и прекратить в отношении него уголовное преследование. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечено, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали Сацука якобы за получение им денег «для осуществления журналистских расследований онлайн-изданием «Ежедневник» более года назад». Это инкриминируется ему как получение взятки в соответствии с ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса, за что «предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет».

«Сергей Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями, — говорится в заявлении БАЖ. — Одним из его громких расследований была серия публикаций в онлайн-издании «Ежедневник» о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Позже в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения были вынесены обвинительные приговоры за коррупционную деятельность».

«В августе 2019 года Сергей Сацук в интервью БелаПАН заявил, что получал угрозы из-за своей журналистской деятельности. Задержание известного журналиста и последовавшие вызовы на допросы сотрудников «Ежедневника» могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы, в том числе коррупцию и распространение коронавируса в Беларуси», — подчеркнули в ассоциации.

Помимо освобождения Сацука и закрытия в отношении него уголовного дела БАЖ требует от белорусских властей «исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь; прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей».

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

26 марта финансовая милиция провела в офисе «Ежедневника» обыск, изъяты документы.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью.