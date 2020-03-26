БАЖ: необходимо немедленно освободить Сергея Сацука и закрыть дело

/ Общество
Просмотров: 186

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) призывает власти немедленно освободить задержанного накануне главного редактора делового интернет-издания «Ежедневник» Сергея Сацука и прекратить в отношении него уголовное преследование. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечено, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали Сацука якобы за получение им денег «для осуществления журналистских расследований онлайн-изданием «Ежедневник» более года назад». Это инкриминируется ему как получение взятки в соответствии с ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса, за что «предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет».


«Я знаю генерала, который крышует системную коррупцию Минздрава». Опубликовано письмо Сергея Сацука

«Сергей Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями, — говорится в заявлении БАЖ. — Одним из его громких расследований была серия публикаций в онлайн-издании «Ежедневник» о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Позже в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения были вынесены обвинительные приговоры за коррупционную деятельность».

«В августе 2019 года Сергей Сацук в интервью БелаПАН заявил, что получал угрозы из-за своей журналистской деятельности. Задержание известного журналиста и последовавшие вызовы на допросы сотрудников «Ежедневника» могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы, в том числе коррупцию и распространение коронавируса в Беларуси», — подчеркнули в ассоциации.

Помимо освобождения Сацука и закрытия в отношении него уголовного дела БАЖ требует от белорусских властей «исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь; прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей».


«Меня либо грохнут, либо посадят». Сергей Сацук прокомментировал обвинения на БТ

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

26 марта финансовая милиция провела в офисе «Ежедневника» обыск, изъяты документы.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БАЖ дело Сацука Персона: Сергей Сацук

Другие материалы на эту тему:

Брат Сацука связал задержание журналиста с сюжетом на БТ о заказных статьях

Брат Сацука связал задержание журналиста с сюжетом на БТ о заказных статьях

«Меня либо грохнут, либо посадят». Сергей Сацук прокомментировал обвинения на БТ

«Меня либо грохнут, либо посадят». Сергей Сацук прокомментировал обвинения на БТ

Андрея Бастунца переизбрали главой БАЖ

Андрея Бастунца переизбрали главой БАЖ

БАЖ намерен обсудить с МВД ситуацию с задержаниями журналистов

БАЖ намерен обсудить с МВД ситуацию с задержаниями журналистов