Румас: ситуация с коронавирусом в мире затронула экономику Беларуси

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Министерством экономики подготовлены, а Национальным банком, Администрацией президента и правительством одобрены предложения по стабильной работе экономики.

Как сообщил премьер-министр Сергей Румас, выступая 26 марта на заседании президиума Совмина, «в связи с эпидемиологическими процессами в мире существенно поменялась ситуация, ее называют цунами экономического разрушения. Беларусь не осталась в стороне».


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Он отметил, что в связи с этим «не работают логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются».

«Ситуация осложняется тем, что процесс только нарастает, и сроки восстановления неясны. В такой ситуации бизнес ждет поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, чтобы не утонуть в этот сложный период», — констатировал Румас.

Он сообщил, что по поручению правительства Минэкономики разработало и внесло заинтересованным госорганам предложения по стабильной работе экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

«Позавчера мы с участием Нацбанка и Администрации президента подробно обсудили предлагаемые меры. В целом позиции участников по предлагаемому набору мер существенно сблизились, и мы вышли на согласованные решения, спорных вопросов практически не осталось», — заявил Румас.

В связи с этим, продолжил он, в правительстве решили не затягивать с обсуждением и провести президиум Совета министров 26 марта, не откладывая его на 31 марта, как планировалось ранее.


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«Учитывая, что ряд мер потребует одобрения и принятия решений со стороны главы государства, необходимо по итогам нашего обсуждения внести соответствующие предложения президенту. Поэтому прошу Минэкономики оформить соответствующий доклад (главе государства), а государственным органам организовать работу по подготовке проектов нормативных актов», — отметил Румас.

После вступительного слова премьер-министра, прозвучавшего на заседании президиума Совмина, журналистов попросили покинуть зал, и участники заседания приступили к обсуждению мер по обеспечению стабильной работы экономики.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: белорусская экономика коронавирус COVID-19 коронакризис Персона: Сергей Румас

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