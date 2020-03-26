Кому из белорусов разрешили въезд в Россию

Посольство РФ в Минске сообщило, кому из белорусов разрешен въезд в Россию.

Как сообщили в российской дипмиссии, иностранцы, если у них есть близкие родственники-россияне, «могут въезжать в страну, несмотря на временно закрытые границы».

В посольстве пояснили, что согласно распоряжению правительства России от 25 марта, речь идет о лицах, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан РФ.

16 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 правительство России запретило на период с 18 марта по 30 апреля въезд иностранцам, включая граждан Беларуси. При этом разрешалось перемещаться транзитом, но только через аэропорты, причем вылететь можно было только из аэропорта прилета.

В связи с этим у белорусских граждан, возвращавшихся домой через Москву воздушным путем, возникла проблема трансфера из аэропорта Внуково, откуда не летают самолеты в Минск, в Шереметьево и Домодедово, откуда самолеты в белорусскую столицу летают.

Соответственно и наземным путем после прилета в Москву или Санкт-Петербург следовать дальше домой возможности не было. С 23 марта, когда постановление правительства РФ было официально опубликовано, такая возможность появилась.

Федеральной службе безопасности России, в ведении которой находится погранслужба страны, поручено «обеспечить пропуск через государственную границу указанных граждан», говорится в документе.

27 марта Россия прекращает все авиасообщение, за исключением вывоза своих граждан на родину. Такое решение принял 25 марта президиум координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.