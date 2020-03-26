Зеленский закрывает госграницу даже для желающих вернуться украинцев

Завтра будет закрыта государственная граница Украина и прекращены все пассажирские перевозки.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время власти страны «действуют настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего».

«Поэтому до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки», — сообщил нации глава государства.

Зеленский напомнил, что две недели назад призвал украинцев в срочном порядке вернуться на родину, и большинство сделали это самостоятельно.

«Других, это более 80 тыс. граждан, мы вернули самолетами, автобусами и поездами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать», — резюмировал президент.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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