Из-за COVID-19 «СветлогорскХимволокно» значительно увеличило производство и расширило географию поставок

Из-за пандемии коронавируса возник ажиотажный спрос на продукцию ОАО «СветлогорскХимволокно», которое выпускает нетканые материалы.

Некоторые из них («СпанБел» и «АкваСпан») идеальны для изготовления изделий медицинского и санитарно-гигиенического сегмента — масок, бахил, халатов. В начале 2019 года на предприятии установили новую линию по производству продукции, был увеличен выпуск спанбонда. Планировалось, что линия выйдет на 100-процентную загрузку в июне 2020 года.

«Но из-за ажиотажного спроса на нашу продукцию, из которой сейчас изготовляют маски, бахилы, халаты, линия уже сейчас загружена на 100%», — сообщил БелаПАН начальник отдела реализации продукции ОАО «СветлогорскХимволокно» Алексей Железовский.

С начала марта предприятие заключило 20 новых контрактов: «СветлогорскХимволокно» поставляет продукцию в 40 стран, в том числе Польшу, Германию, Украину, Румынию. Сейчас спрос на продукцию со стороны зарубежных клиентов возрос, появились новые заказы, расширилась география поставок. Ранее предприятие не работало с Китаем — там есть свои производства. Сейчас около 120 тонн продукции отгружено и в Китай. Готовятся поставки в Израиль».

Вырос спрос и у отечественных партнеров — производителей масок, бахил, халатов. На белорусские предприятия «СветлогорскХимволокно» увеличило поставки до 70 тонн в месяц. Столько же ОАО выпускает сейчас в сутки с учетом ввода в эксплуатацию новой линии.

По словам Железовского, новая линия была ориентирована на производство мебельного ассортимента. Сейчас часть линий переориентирована на выпуск продукции медицинского и санитарно-гигиенического сегмента.

«СветлогорскХимволокно» работает с 1964 года и является единственным в Беларуси производителем широкого спектра нетканых материалов и строительных мембран.

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