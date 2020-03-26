Вата, марля, бахилы: что еще запрещено вывозить из ЕАЭС

/ Экономика
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В связи с пандемией COVID-19, вызвавшей нехватку средств индивидуальной защиты, ЕЭК приняла временные ограничения.

Фото pixabay.com

Как сообщается, с таможенной территории Евразийского союза (ЕАЭС) запрещено вывозить средства индивидуальной защиты, защитные и дезинфицирующие средства, продукцию медицинского назначения и материалы.

Так, в частности, под запрет попали вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, средства дезинфицирующие, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

Ограничительная мера будет действовать по 30 сентября.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронакризис коронавирус COVID-19 Евразийский союз ЕЭК

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