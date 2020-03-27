Число больных COVID-19 в мире превысило полмиллиона человек, погибших — 24 тыс.

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По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 27 марта, число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире увеличилось до 532 237 человек.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Недуг унес жизни уже 24089 пациентов. Вылечились — 124326.


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Как отметили в университете Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с COVID-19 по всему миру, США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (82040 и 81782 соответственно). Число случаев в США стремительно растет, в то время как в Китае число новых заражений исчисляется десятками в день.

Самая сложная ситуация в настоящее время наблюдается на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая в печальном рейтинге только Италии.

За последние сутки умерли 738 испанцев — рекордное число для одного дня. Общее число умерших в Испании на данный момент составляет 4 145 человек. В Китае, по данным университета, умерли 3 169 человек, в Италии — 8 215, пишет Би-би-си.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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