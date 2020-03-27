G20 договорилась выделить на борьбу с коронавирусом огромные деньги

В ходе прошедшего накануне в онлайн-режиме саммита «Большой двадцатки» было принято решение выделить огромную сумму на борьбу с коронавирусом, вызывающем болезнь COVID-19.

Обсудив план экстренных мер борьбы с глобальной угрозой, лидеры G20 пообещали выделить для этих целей во всех пострадавших от пандемии странах 5 триллионов долларов, пишет Би-би-си .

В первую очередь помогать будут странам с неразвитой системой здравоохранения, особенно островным государствам.

В самое ближайшее время министры финансов стран «Большой двадцатки» вместе с управляющими Европейского центрального банка разработают программу действий поддержки мировой экономики.

Главная цель — предотвратить остановку мировой торговли, особенно торговли лекарствами. Также они обещают дополнительные меры, направленные на репатриацию граждан, там, где она необходима.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.

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