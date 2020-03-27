Певец Игорь Николаев в больнице — подозрение на коронавирус
Популярный российский композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке.
Как сообщила его помощница Юлия, народный артист уже сдал тест на коронавирус, результат которого станет известен несколько позже.
Она рассказала
В свою очередь
По данным телеканала, певец находится в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксирована высокая температура.
Ранее российские СМИ писали о болезни народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Ряд телеграм-каналов даже сообщал о его смерти.
Как сообщили Минздраве, состояние певца улучшилось, и есть все шансы на то, что певец сможет побороть недуг.