Бизнес-союз: COVID-19 обвалил целые отрасли белорусской экономики

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН им. Кунявского) бьет тревогу из-за COVID-19.

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Опрос членских организаций о состоянии дел в марте текущего года и прогнозах развития ситуации на первое полугодие показал, что наиболее значительные потери несут пассажирские перевозчики и субъекты туристической деятельности (на фоне закрытия границ и ограничений в перемещении в марте их выручка сократилась на 50-90%).

Страдают и смежные обслуживающие сектора (фотоуслуги для получения виз и прочих документов потеряли до 40-50% выручки).

Сильно виляние пандемии на сектора, где значительную долю клиентов составляли иностранные граждане, например, стоматологические услуги.

Ввиду карантина и самоизоляции потери несут и те, кто сориентирован на внутреннего потребителя: парикмахерские, субъекты общественного питания сообщили о снижении выручки на 10-25%.

Из-за сбоев в поставках сырья и материалов, сжатия товарооборота и негативного влияния курсовых разниц падение производства по итогам первого полугодия 2020 года может составить до 20%, прогнозируют на промышленных предприятиях.

Наметившееся снижение деловой активности ударило по рекламной деятельности. Многие компании отказываются от ранее запланированных размещений, в результате чего продажи рекламных услуг упали более чем на 20%, а по прогнозам на полугодие — снизятся почти на 40%.

Обострение финансовых проблем заставляет многих арендаторов отказываться от аренды либо требовать снижения арендной платы. Со своей стороны, арендодатели жалуются на падение рентабельности услуг аренды, тогда как у некоторых эта деятельность уже стала убыточной, отмечается в исследовании.

Одновременно БСПН им. Кунявского собрал предложения субъектов хозяйствования, которые, по их мнению, помогли бы облегчить влияние глобальной пандемии COVID-19 на белорусскую экономику.

Бизнес предлагает уменьшить с 1 месяца до 1 недели срок письменного предупреждения работника в случае, если наниматель, согласно ст. 32 Трудового кодекса, существенно меняет условия труда: корректирует систему оплаты труда, ее размер, режим рабочего времени и прочее.

Предлагается предоставить нанимателю право в одностороннем порядке устанавливать режим гибкого рабочего времени работников с оплатой труда за отработанное время, но не менее 50% от установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного периода (ст. 128 ТК).

Еще одно предложение — предоставить нанимателю право без согласования с работником отпускать его в отпуск с полным или частичным сохранением заработной платы на срок до одного месяца (ст. 191 ТК). Выше перечисленные действия можно было бы оформлять приказом либо распоряжением организации.

В числе возможных мер поддержки предлагается предоставление отсрочки по уплате НДС и ввозных пошлин на срок до 180 дней при импорте товаров, сырья и материалов для собственного производства или обеспечения населения значимыми товарами.

Если импорт связан с производством препаратов и изделий, призванных бороться с пандемией COVID-19, в таком случае стоит освобождать от уплаты пошлин и НДС.

Рассрочку по уплате налогов сроком до 180 дней следует применять и тогда, когда предприятие столкнулось с угрозой банкротства.

За счет средств целевого бюджетного фонда национального развития можно оказывать прямую финансовую поддержку компаний в виде погашения части процентов по кредитам и лизинговым платежам.

Также рекомендуется:

снизить повышающие, а также шире использовать понижающие коэффициенты к налогам на землю и недвижимость;

отменить использование либо уменьшить стоимость контрольных идентификационных знаков на некоторые товары;

предоставить налоговые льготы физически лицам вплоть до налоговых каникул, если их доходы меньше минимального потребительского бюджета.

При расчете за арендную плату предложено использовать базовую арендную величину по состоянию на 31 декабря 2019, а арендодателям частной формы собственности — перевести ставки аренды в белорусские рубли по курсу на конец 2019 года либо применить понижающие коэффициенты.

Существенной поддержкой для бизнеса мог бы стать пересмотр механизма расчетов с энергоснабжающими организациями.

Так, оплату можно производить за фактически потребленные тепло и электричество либо можно хотя бы уменьшить долю авансовых платежей до 50% от лимитов без индексации тарифов в связи с колебанием курсов, а также без штрафов и пеней за неполную оплату авансовых платежей.

Банкам и лизинговым компаниям рекомендовано предоставлять рассрочку или изменять графики погашения кредитных и лизинговых платежей.

Бизнес выступает за объявление моратория на проверки до конца 2020 года. Кроме того, предлагается разработать типовые памятки по выявлению симптомов заболевания и о порядке обслуживания клиентов, чтобы прояснить правила работы в условиях пандемии и снизить ответственность субъектов хозяйствования.

Результаты опроса, а также рекомендованные меры поддержки (включая обзор мер поддержки, применяемых за рубежом) направлены в Минэкономики.