Стартует 2-й тур единственного проводящегося в Европе футбольного чемпионата

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Сегодня двумя матчами стартует второй тур чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги — единственного на сегодняшний день проводимого в Европе футбольного первенства.

Фото pixabay.com

Расписание игр следующее:

27.03.

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» (Начало в 18:00, стадион «Торпедо»);
  • «Рух» — «Энергетик-БГУ» (20:00, ОСК «Брестский»).

28.03.

  • «Слуцк» — «Динамо-Брест» (13:00, Городской стадион);
  • «Славия» — БАТЭ (15:00, стадион «Юность»);
  • «Минск» — «Динамо-Минск» (17:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Городея» — «Шахтер» (19:00, стадион «Городея»).

29.03.

  • «Ислочь» — «Смолевичи» (16:00, стадион «Динамо»);
  • «Неман» — «Витебск» (18:00, ЦСК «Неман»).
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Тэги: футбол-Беларусь

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