Стартует 2-й тур единственного проводящегося в Европе футбольного чемпионата
Сегодня двумя матчами стартует второй тур чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги — единственного на сегодняшний день проводимого в Европе футбольного первенства.
Расписание игр следующее:
27.03.
- «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» (Начало в 18:00, стадион «Торпедо»);
- «Рух» — «Энергетик-БГУ» (20:00, ОСК «Брестский»).
28.03.
- «Слуцк» — «Динамо-Брест» (13:00, Городской стадион);
- «Славия» — БАТЭ (15:00, стадион «Юность»);
- «Минск» — «Динамо-Минск» (17:00, стадион ФК «Минск»);
- «Городея» — «Шахтер» (19:00, стадион «Городея»).
29.03.
- «Ислочь» — «Смолевичи» (16:00, стадион «Динамо»);
- «Неман» — «Витебск» (18:00, ЦСК «Неман»).