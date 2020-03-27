Стартует 2-й тур единственного проводящегося в Европе футбольного чемпионата

Сегодня двумя матчами стартует второй тур чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги — единственного на сегодняшний день проводимого в Европе футбольного первенства.

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Расписание игр следующее:

27.03.

«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» (Начало в 18:00, стадион «Торпедо»);

«Рух» — «Энергетик-БГУ» (20:00, ОСК «Брестский»).

28.03.

«Слуцк» — «Динамо-Брест» (13:00, Городской стадион);

«Славия» — БАТЭ (15:00, стадион «Юность»);

«Минск» — «Динамо-Минск» (17:00, стадион ФК «Минск»);

«Городея» — «Шахтер» (19:00, стадион «Городея»).

29.03.