Стали известны результаты второго теста Ангелы Меркель на коронавирус

Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт сообщил о результатах второго теста Ангелы Меркель на коронавирус.

Как отмечается, тест вновь был отрицательным. Канцлер Германии продолжает работать, пребывая на домашнем карантине.

Очередной тест Меркель пройдет на следующей неделе.

Меркель ушла на домашний карантин 22 марта.

Уровень смертности от коронавируса в Германии пока один из самых низких в Европе, но вирусологи страны предупреждают, что ситуация может измениться.

В Германии почти 40 тысяч заболевших, смертельных случаев — 222.

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